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Умеров представил нового командующего ССО Лупанчука, передали с Залужным флаг – фото

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2023, 20:33
Умеров представил нового командующего ССО Лупанчука, передали с Залужным флаг – фото - Фото
Фото - Минобороны

Министр обороны Рустем Умеров представил нового командующего Силами специальных операций Сергея Лупанчука личному составу. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

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Умеров и главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный передали боевой флаг ССО ВСУ полковнику Лупанчуку.

"Все мы гордимся мужеством воинов ССО ВСУ и искренне желаем новых достижений в защите нашего государства от российской агрессии. Поблагодарили за службу генерал-майора Виктора Хоренко. Увеличение мощности Сил специальных операций ВСУ является приоритетом оборонной политики государства", – сказал Умеров.

Умеров представил нового командующего ССО Лупанчука, передали с Залужным флаг – фото
  • 3 ноября Зеленский назначил Лупанчука новым командующим ССО, другим указом – уволил с должности предыдущего командующего ССО Хоренко. В тот же день Хоренко сказал, что узнал о своем увольнении из СМИ. В Офисе президента заверили, что все прошло в рамках закона.
  • 4 ноября Умеров сообщил, что Хоренко был уволен по его представлению и "он сейчас нужен на другой должности".

Читайте также: УП написала, что Умеров готовит увольнение трех командующих. В Минобороны отреагировали

Оксана Житнюк
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минобороныссоРустем Умеровсергей Лупанчук
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