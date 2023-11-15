Умеров представил нового командующего ССО Лупанчука, передали с Залужным флаг – фото
15.11.2023, 20:33
Фото - Минобороны
Министр обороны Рустем Умеров представил нового командующего Силами специальных операций Сергея Лупанчука личному составу. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.
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Умеров и главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный передали боевой флаг ССО ВСУ полковнику Лупанчуку.
"Все мы гордимся мужеством воинов ССО ВСУ и искренне желаем новых достижений в защите нашего государства от российской агрессии. Поблагодарили за службу генерал-майора Виктора Хоренко. Увеличение мощности Сил специальных операций ВСУ является приоритетом оборонной политики государства", – сказал Умеров.
- 3 ноября Зеленский назначил Лупанчука новым командующим ССО, другим указом – уволил с должности предыдущего командующего ССО Хоренко. В тот же день Хоренко сказал, что узнал о своем увольнении из СМИ. В Офисе президента заверили, что все прошло в рамках закона.
- 4 ноября Умеров сообщил, что Хоренко был уволен по его представлению и "он сейчас нужен на другой должности".
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