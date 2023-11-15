Умєров представив нового командувача ССО Лупанчука, передали із Залужним прапор – фото

Міністр оборони Рустем Умєров представив нового командувача Сил спеціальних операцій Сергія Лупанчука особовому складу. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

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Умєров та головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний передали бойовий прапор ССО ЗСУ полковнику Лупанчуку.

"Усі ми пишаємось міцністю воїнів ССО ЗСУ і щиро бажаємо нових здобутків у захисті нашої держави від російської агресії. Подякували за службу генерал-майору Віктору Хоренку. Збільшення потужності Сил спеціальних операцій ЗСУ є пріоритетом оборонної політики держави", – сказав Умєров.

3 листопада Зеленський призначив Лупанчука новим командувачем ССО, іншим указом – звільнив з посади попереднього командувача ССО Хоренка. Того ж дня Хоренко сказав, що дізнався про своє звільнення зі ЗМІ. В Офісі президента запевнили, що все відбулося в межах закону.

4 листопада Умєров повідомив, що Хоренка було звільнено за його поданням і "він зараз потрібен на іншій посаді".

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