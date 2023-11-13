RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

УП написала, що Умєров готує звільнення трьох командувачів. У Міноборони відреагували

Этот материал также доступен на русском
13.11.2023, 22:33
УП написала, що Умєров готує звільнення трьох командувачів. У Міноборони відреагували - Фото
Рустем Умєров (Фото: ANDRII NESTERENKO/EPA)

Міністерство оборони відреагувало на інформацію, що за поданням очільника відомства Рустема Умєрова нібито плануються відставки трьох командувачів.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Відповідь на всі запити від ЗМІ: Міністерство оборони не коментує чутки чи неперевірену інформацію. Всі працюють у штатному режимі, рішення обговорюються в координації з Генштабом. Інформація, опублікована низкою ЗМІ – не відповідає дійсності. Дотримуйтесь, будь ласка, інформаційної гігієни", – заявили в Міноборони.

Сьогодні Українська правда, посилаючись на неназваних співрозмовників у військово-політичному керівництві, написала, що Умєров нібито готує подання на звільнення командувачки Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергія Наєва.

Один зі співрозмовників УП сказав, що питання відставок цих людей розглядається вже кілька місяців.

У публікації йшлося, що на звільненні Остащенко наполягали парамедики та волонтери, які займаються медичним забезпеченням Сил оборони. Про причини ймовірного звільнення Тарнавського журналістам не повідомили. Підстав для звільнення Наєва джерела УП теж не уточнили, але, за даними видання, він нібито може стати одним із головних фігурантів справи, яка стосується оборони Херсонщини в 2022 році.

  • Наприкінці жовтня журналіст Time Саймон Шустер опублікував статтю з посиланням на анонімні джерела, в якій йшлося зокрема й про те, що варто очікувати звільнення щонайменше одного міністра, а також старшого генерала, який відповідає за контрнаступ, "щоб забезпечити відповідальність за повільний прогрес України на фронті". В РНБО та ОП розкритикували статтю.
  • 3 листопада Зеленський призначив Сергія Лупанчука новим командувачем ССО, іншим указом Зеленський звільнив з посади попереднього командувача ССО Хоренка. Того ж дня Хоренко сказав, що дізнався про своє звільнення зі ЗМІ. В Офісі президента зауважили, що все відбулося в межах закону.
  • 4 листопада Умєров повідомив, що Хоренка було звільнено за його поданням, і "він зараз потрібен на іншій посаді". 

Читайте також: Єрмак: Я не чув, щоб Зеленський хотів замінити Залужного. Такої інформації у мене немає

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
міноборонитетяна остащенкоСергій НаєвРустем УмєровОлександр Тарнавський
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 