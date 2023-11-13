УП написала, що Умєров готує звільнення трьох командувачів. У Міноборони відреагували

Міністерство оборони відреагувало на інформацію, що за поданням очільника відомства Рустема Умєрова нібито плануються відставки трьох командувачів.

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"Відповідь на всі запити від ЗМІ: Міністерство оборони не коментує чутки чи неперевірену інформацію. Всі працюють у штатному режимі, рішення обговорюються в координації з Генштабом. Інформація, опублікована низкою ЗМІ – не відповідає дійсності. Дотримуйтесь, будь ласка, інформаційної гігієни", – заявили в Міноборони.

Сьогодні Українська правда, посилаючись на неназваних співрозмовників у військово-політичному керівництві, написала, що Умєров нібито готує подання на звільнення командувачки Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергія Наєва.

Один зі співрозмовників УП сказав, що питання відставок цих людей розглядається вже кілька місяців.

У публікації йшлося, що на звільненні Остащенко наполягали парамедики та волонтери, які займаються медичним забезпеченням Сил оборони. Про причини ймовірного звільнення Тарнавського журналістам не повідомили. Підстав для звільнення Наєва джерела УП теж не уточнили, але, за даними видання, він нібито може стати одним із головних фігурантів справи, яка стосується оборони Херсонщини в 2022 році.

Наприкінці жовтня журналіст Time Саймон Шустер опублікував статтю з посиланням на анонімні джерела, в якій йшлося зокрема й про те, що варто очікувати звільнення щонайменше одного міністра, а також старшого генерала, який відповідає за контрнаступ, "щоб забезпечити відповідальність за повільний прогрес України на фронті". В РНБО та ОП розкритикували статтю.

3 листопада Зеленський призначив Сергія Лупанчука новим командувачем ССО, іншим указом Зеленський звільнив з посади попереднього командувача ССО Хоренка. Того ж дня Хоренко сказав, що дізнався про своє звільнення зі ЗМІ. В Офісі президента зауважили, що все відбулося в межах закону.

4 листопада Умєров повідомив, що Хоренка було звільнено за його поданням, і "він зараз потрібен на іншій посаді".

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