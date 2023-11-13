УП написала, что Умеров готовит увольнение трех командующих. В Минобороны отреагировали

Министерство обороны отреагировало на информацию, что по представлению главы ведомства Рустема Умерова якобы планируются отставки трех командующих.

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"Ответ на все запросы от СМИ: Министерство обороны не комментирует слухи или непроверенную информацию. Все работают в штатном режиме, решения обсуждаются в координации с Генштабом. Информация, опубликованная рядом СМИ – не соответствует действительности. Соблюдайте, пожалуйста, информационную гигиену", – заявили в Минобороны.

Сегодня Украинская правда, ссылаясь на неназванных собеседников в военно-политическом руководстве, написала, что Умеров якобы готовит представление на увольнение командующей Медицинских сил ВСУ Татьяны Остащенко, командующего Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины Сергея Наева.

Один из собеседников сказал, что вопрос отставок этих людей рассматривается уже несколько месяцев.

В публикации говорилось, что на увольнении Остащенко настаивали парамедики и волонтеры, занимающиеся медицинским обеспечением Сил обороны. О причинах вероятного увольнения Тарнавского журналистам не сообщили. Оснований для увольнения Наева источники УП тоже не уточнили, но, по данным издания, он якобы может стать одним из главных фигурантов дела, касающегося обороны Херсонской области в 2022 году.

В конце октября журналист Time Саймон Шустер опубликовал статью со ссылкой на анонимные источники, в которой говорилось и о том, что следует ожидать увольнения по меньшей мере одного министра, а также старшего генерала, отвечающего за контрнаступление, "чтобы обеспечить ответственность за медленный прогресс Украины на фронте ". В СНБО и ОП раскритиковали статью.

3 ноября Зеленский назначил Сергея Лупанчука новым командующим Сил специальных операций, другим указом Зеленский уволил с должности предыдущего командующего ССО Хоренко. В тот же день Хоренко сказал, что узнал о своем увольнении из СМИ. В Офисе президента сказали, что все произошло в рамках закона.

4 ноября Умеров сообщил, что Хоренко был уволен по его представлению, и "он сейчас нужен на другой должности".

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