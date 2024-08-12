Умеров призвал Францию снять ограничения на удары по военным объектам в России

Министр обороны отчитался о "продуктивном разговоре" с французским коллегой

Рустем Умеров (Фото: LIGA.net)

Министр обороны Рустем Умеров провел телефонный разговор с французским коллегой Себастьяном Лекорне, во время которого призвал Париж отменить ограничения на удары по военным объектам в России. Сообщение соответствующего содержания он опубликовал на X.

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По словам Умерова, разговор был продуктивным. Министры обсудили, в частности, ситуацию на поле боя.

"Я призвал к необходимости отменить запреты на нанесение ударов по военным целям на территории противника", – написал глава Минобороны.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил Умерову подготовить и предоставить ему план, как убедить западных союзников снять ограничения на нанесение ударов по России их дальнобойным оружием.

Франция поставляет Украину дальнобойные ракеты SCALP, которые являются аналогами британских Storm Shadow. Однако прямого разрешения на удары вглубь РФ страны не давали.

9 августа 2024 года журналисты WP писали, что украинские чиновники на фоне событий в Курской области обратились к Соединенным Штатам с просьбой предоставить разрешение на использование ракет ATACMS для ударов по объектам на территории России.

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