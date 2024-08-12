Умєров закликав Францію зняти обмеження на удари по військових об'єктах у Росії

Міністр оборони відзвітував про "продуктивну розмову" з французьким колегою

Рустем Умєров (Фото: LIGA.net)

Міністр оборони Рустем Умєров провів телефонну розмову з французьким колегою Себастьяном Лекорню, під час якої закликав Париж скасувати обмеження на удари по військових об'єктах у Росії. Допис відповідного змісту він опублікував на X.

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За словами Умєрова, розмова була продуктивною. Міністри обговорили, зокрема, ситуацію на полі бою.

"Я закликав до необхідності скасувати заборони на завдавання ударів по військових цілях на території противника", – написав глава Міноборони.

Раніше президент Володимир Зеленський доручив Умєрову підготувати та надати йому план, як переконати західних союзників зняти обмеження на завдавання ударів по Росії їхньою далекобійною зброєю.

Франція постачає Україні далекобійні ракети SCALP, які є аналогами британських Storm Shadow. Однак прямого дозволу на удари вглиб РФ країни не давали.

9 серпня 2024 року журналісти WP писали, що українські посадовці на тлі подій у Курській області звернулися до Сполучених Штатів з проханням надати дозвіл на використання ракет ATACMS для ударів по об’єктах на території Росії.

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