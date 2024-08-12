Умєров має розробити план, як отримати від Заходу "зелене світло" на удари вглиб Росії

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову надати план, як переконати західних союзників зняти обмеження на завдання ударів по Росії їхньою далекобійною зброєю. Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

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"Я дуже розраховую також, що міністр оборони та всі наші, українські, дипломати будуть максимально активно працювати з партнерами щодо далекобійності для України – нам потрібні відповідні дозволи від партнерів на застосування далекобійної зброї", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що на наступній Ставці Умєров та представники дипломатичної служби повинні представити відповідний перелік кроків щодо далекобійності.

Президент переконаний, що "цілком справедливо знищувати російських терористів там, де вони є, там, звідки вони завдають своїх ударів".

9 серпня 2024 року журналісти WP писали, що українські посадовці на тлі подій на Курщині звернулися до Сполучених Штатів з проханням надати дозвіл на використання ракет ATACMS для ударів по об’єктах на території Росії.

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