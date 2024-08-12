Умеров должен разработать план, как получить от Запада "зеленый свет" на удары вглубь РФ

На следующей Ставке Умеров и представители дипломатической службы должны представить соответствующий перечень шагов по дальнобойности

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову предоставить план, как убедить западных союзников снять ограничения на нанесение ударов по России их дальнобойным оружием. Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

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"Я очень рассчитываю также, что министр обороны и все наши, украинские дипломаты будут максимально активно работать с партнерами по дальнобойности для Украины – нам нужны соответствующие разрешения от партнеров на применение дальнобойного оружия", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что на следующей Ставке Умеров и представители дипломатической службы должны представить соответствующий перечень шагов по дальнобойности.

Президент убежден, что "совершенно справедливо уничтожать российских террористов там, где они есть, там, откуда они наносят свои удары".

9 августа 2024 года журналисты WP писали, что украинские чиновники на фоне событий в Курской области обратились в Соединенные Штаты с просьбой предоставить разрешение на использование ракет ATACMS для ударов по объектам на территории России.

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