Умеров должен разработать план, как получить от Запада "зеленый свет" на удары вглубь РФ
Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову предоставить план, как убедить западных союзников снять ограничения на нанесение ударов по России их дальнобойным оружием. Об этом он заявил в вечернем видеообращении.
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"Я очень рассчитываю также, что министр обороны и все наши, украинские дипломаты будут максимально активно работать с партнерами по дальнобойности для Украины – нам нужны соответствующие разрешения от партнеров на применение дальнобойного оружия", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что на следующей Ставке Умеров и представители дипломатической службы должны представить соответствующий перечень шагов по дальнобойности.
Президент убежден, что "совершенно справедливо уничтожать российских террористов там, где они есть, там, откуда они наносят свои удары".
- 9 августа 2024 года журналисты WP писали, что украинские чиновники на фоне событий в Курской области обратились в Соединенные Штаты с просьбой предоставить разрешение на использование ракет ATACMS для ударов по объектам на территории России.
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