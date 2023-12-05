Умеров встретился с министром обороны Бельгии: обсудили передачу Украине истребителей F-16

Министр обороны Украины и Бельгии обсудили передачу Украине истребителей F-16 и подготовку лётчиков

Человек Дедондер и Рустем Умеров (Фото: Минобороны)

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с бельгийской коллегой Людивин Дедондер, они обсудили передачу Украине истребителей F-16 и подготовку лётчиков. Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны.

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В публикации отметили, что поставка необходимого оборудования для истребителей F-16 стала предметом обсуждения министров.

Умеров поблагодарил Бельгию за поддержку Украины и участие в укреплении обороноспособности ВСУ. В то же время, Дедондер подтвердила намерения страны передать Украине самолеты F-16 в 2025 году.

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Также министр подчеркнул, что сейчас необходимо начать процесс налаживания цепочек поставок запасных частей, технического оборудования и боеприпасов для F-16.

"Во время встречи стороны обсудили возможность принять представителей бельгийского оборонно-промышленного комплекса в Украине в начале следующего года", – добавили в ведомстве.

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20 августа 2023 года Дания сообщила, что передаст Украине 19 самолетов, Нидерланды – неизвестное количество (страна имеет 42 борта; сколько из них отдадут ВСУ – речь не идет).

На ноябрь 2023 года при содействии иностранных экспертов в Украине продолжается оценка аэродромов для многоцелевых истребителей, а первые украинские летчики и инженеры продолжают обучение на F-16, которое началось в августе этого года.

30 октября премьер Нидерландов Рютте заявил, что первые F-16 отправятся в Румынию "в течение двух недель".

10 ноября в Воздушных силах сообщили, что украинские летчики уже начали проходить практическую учебу на истребителях F-16 в воздухе.

29 ноября Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что за последние месяцы на фронте в Украине нет кардинальных изменений, но продолжаются жестокие бои.

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