Умєров зустрівся з міністеркою оборони Бельгії: обговорили передання Україні винищувачів F-16

Міністри оборони України та Бельгії обговорили передання Україні винищувачів F-16 і підготовку пілотів

Людивін Дедондер і Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з бельгійською колегою Людивін Дедондер, вони обговорили передання Україні винищувачів F-16 і підготовку льотчиків. Про це проінформувала пресслужба Міноборони.

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У заяві зазначили, що постачання необхідного обладнання для винищувачів F-16 стало зокрема предметом обговорення міністрів.

Умєров подякував Бельгії за підтримку України й участь у зміцненні обороноздатності ЗСУ. Водночас Дедондер підтвердила наміри країни передати Україні літаки F-16 у 2025 році.

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Також міністр наголосив, що наразі необхідно розпочати процес налагодження ланцюжків постачання запасних частин, технічного обладнання та боєприпасів для F-16.

"Під час зустрічі сторони обговорили можливість прийняти представників бельгійського оборонно-промислового комплексу в Україні на початку наступного року", – додали у відомстві.

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Станом на листопад 2023 року за сприяння іноземних експертів в Україні продовжується оцінка аеродромів для багатоцільових винищувачів, а перші українські льотчики й інженери продовжують навчання на F-16, яке розпочалося у серпні цьогоріч.

30 жовтня прем'єр Нідерландів Рютте заявив, що перші F-16 вирушать до Румунії "протягом двох тижнів".

7 листопада п'ять винищувачів F-16 ВПС Нідерландів перекинули до Румунії.

10 листопада у Повітряних силах повідомили, що українські льотчики вже почали проходити практичне навчання на винищувачах F-16 у повітрі.

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