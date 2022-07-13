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Уничтожение материалов. ГБР открыло уголовное производство из-за "информационной атаки"

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 11:47
Уничтожение материалов. ГБР открыло уголовное производство из-за
Сотрудники ГБР (Фото: ГБР)

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за "информационной атаки и вмешательства в работу" правоохранительного органа. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

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"Во время российской военной агрессии против Украины некоторые деятели занимаются расшатыванием ситуации в стране и распространяют недостоверную информацию о работе правоохранительной системы государства. В частности, пробуют дестабилизировать работу ГБР. Для этого в информационное поле вбрасывается недостоверная информация о якобы уничтожении бюро материалов общественно-резонансных уголовных производств", — заявили в бюро. 

В бюро отметили, что подобные действия якобы могут иметь признаки уголовного правонарушения, а поэтому было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 343 УК Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя).

В ГБР говорят, что все уголовные производства, в том числе о разгоне Евромайдана, "угольном деле", Харьковских соглашениях и другие, расследуются в "полном соответствии с ранее утвержденными планами и будут переданы в суд в определенные сроки".

Правоохранители подчеркнули, что в начале полномасштабного вторжения России представители органа уничтожили только отдельные носители секретной информации, насчет которых были требования законодательства. 

"Согласование прокуроров для уничтожения таких документов требуется только в условиях мирного времени, в то время как уничтожение секретной информации в условиях военного положения этого не предусматривает. Обвинение бюро в якобы безосновательном уничтожении важных материалов, осложняющих дальнейшее расследование резонансных дел — не соответствует действительности. Цель таких сообщений — дискредитировать бюро в условиях военного времени и разбалансировать всю правоохранительную систему, а также вывести из-под ответственности отдельных чиновников и чиновников, совершивших незаконные действия или бездействие", — заявили в ГБР. 

  • Ранее сообщалось, что в день начала полномасштабного вторжения России спецслужбы уничтожали важные документы, которые могли попасть в руки врага, в том числе секретные материалы уголовных производств "особой важности". По данным журналистов, среди них были материалы расследований о "харьковских соглашениях", о деятельности Виктора Януковича и его сообщников, об "обнищании армии" до 2014 года, "угольного дела" Виктора Медведчука и другие документы.
  • Госбюро расследований 8 июля опубликовало заявление, что публикации про якобы уничтожение ГБР в начале полномасштабного вторжения России в Украину серии резонансных уголовных производств "не соответствуют действительности и носят откровенно манипулятивный характер".
  • Офис генерального прокурора подтвердил журналистам издания Current Time, что ряд материалов уголовных дел действительно был уничтожен ГБР, и что прокуратура не давала разрешения на их уничтожение.

Читайте также: Суд начал рассматривать дело Медведчука. Заседание проходит в закрытом режиме

Дмитрий Гриниченко
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расследование война гбр
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