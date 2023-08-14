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Уничтоженный супермаркет в Одессе. Правоохранители начали расследование атаки – фото

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2023, 10:45
Уничтоженный супермаркет в Одессе. Правоохранители начали расследование атаки – фото - Фото
Фото: Telegram

В ночь на 14 июля российские захватчики массированно атаковали Одессу ракетами и дронами. Обломки сбитых ракет привели к пожарам, в частности в супермаркете в центре города. Начато досудебное расследование в уголовном производстве по нарушению законов и обычаев войны, сообщает Офис генерального прокурора.

Предварительно трое местных жителей получили ранения, информация о других пострадавших уточняется.

В результате обстрела и пожара существенных разрушений получил гипермаркет и общежитие одного из одесских вузов.

Также повреждены многоквартирные дома, торговые объекты, учебные заведения, офисные здания и автомобили, пишет ведомство.

Продолжается осмотр, полный список разрушений и повреждений устанавливается.

На местах происшествия работают правоохранители и фиксируют российское военное преступление.

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора
  • Ночью 14 августа российские захватчики трижды атаковали Одессу и область ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе Shahed-136.
  • Противовоздушная оборона отразила все атаки. В результате обломки сбитых ракет повредили здания в Одессе, есть пострадавшие, вспыхнули пожары.
  • Как огнеборцы ночью тушили пожар в супермаркете.

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Артём Джерипа
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