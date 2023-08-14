Знищений супермаркет в Одесі. Правоохоронці почали розслідування атаки – фото
У ніч на 14 липня російські загарбники масовано атакували Одесу ракетами та дронами. Уламки збитих ракет спричинили пожежі, зокрема у супермаркеті в середмісті. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення законів та звичаїв війни, повідомляє Офіс генерального прокурора.
Попередньо, троє місцевих мешканців отримали поранення, інформація щодо інших постраждалих уточнюється.
Унаслідок обстрілу та пожежі суттєвих руйнувань зазнав гіпермаркет та гуртожиток одного з одеських вишів.
Також пошкоджені багатоквартирні будинки, торговельні об'єкти, навчальні заклади, офісні приміщення та автомобілі, пише відомство.
Триває огляд, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.
На місцях подій працюють правоохоронці й фіксують російський воєнний злочин.
- Впродовж ночі 14 серпня російські загарбники тричі атакували Одесу та область ракетами "Калібр" та дронами-камікадзе Shahed-136.
- Протиповітряна оборона відбила всі атаки. Унаслідок збиття ракет уламки пошкодили будівлі в Одесі, є постраждалі, спалахнули пожежі.
- Опубліковано відео, як вогнеборці вночі гасили пожежу у супермаркеті.
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