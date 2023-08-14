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Знищений супермаркет в Одесі. Правоохоронці почали розслідування атаки – фото

Этот материал также доступен на русском
14.08.2023, 10:45
Знищений супермаркет в Одесі. Правоохоронці почали розслідування атаки – фото - Фото
Фото: Telegram

У ніч на 14 липня російські загарбники масовано атакували Одесу ракетами та дронами. Уламки збитих ракет спричинили пожежі, зокрема у супермаркеті в середмісті. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення законів та звичаїв війни, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Попередньо, троє місцевих мешканців отримали поранення, інформація щодо інших постраждалих уточнюється.

Унаслідок обстрілу та пожежі суттєвих руйнувань зазнав гіпермаркет та гуртожиток одного з одеських вишів.

Також пошкоджені багатоквартирні будинки, торговельні об'єкти, навчальні заклади, офісні приміщення та автомобілі, пише відомство.

Триває огляд, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

На місцях подій працюють правоохоронці й фіксують російський воєнний злочин. 

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора
  • Впродовж ночі 14 серпня російські загарбники тричі атакували Одесу та область ракетами "Калібр" та дронами-камікадзе Shahed-136.
  • Протиповітряна оборона відбила всі атаки. Унаслідок збиття ракет уламки пошкодили будівлі в Одесі, є постраждалі, спалахнули пожежі.
  • Опубліковано відео, як вогнеборці вночі гасили пожежу у супермаркеті.

Читайте також: ЗСУ знищили російський ударний гелікоптер Ка-52 під Бахмутом – Повітряні сили

Артем Джеріпа
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