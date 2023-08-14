Знищений супермаркет в Одесі. Правоохоронці почали розслідування атаки – фото

У ніч на 14 липня російські загарбники масовано атакували Одесу ракетами та дронами. Уламки збитих ракет спричинили пожежі, зокрема у супермаркеті в середмісті. Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення законів та звичаїв війни, повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Попередньо, троє місцевих мешканців отримали поранення, інформація щодо інших постраждалих уточнюється.

Унаслідок обстрілу та пожежі суттєвих руйнувань зазнав гіпермаркет та гуртожиток одного з одеських вишів.

Також пошкоджені багатоквартирні будинки, торговельні об'єкти, навчальні заклади, офісні приміщення та автомобілі, пише відомство.

Триває огляд, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

На місцях подій працюють правоохоронці й фіксують російський воєнний злочин.

Впродовж ночі 14 серпня російські загарбники тричі атакували Одесу та область ракетами "Калібр" та дронами-камікадзе Shahed-136.

Протиповітряна оборона відбила всі атаки. Унаслідок збиття ракет уламки пошкодили будівлі в Одесі, є постраждалі, спалахнули пожежі.

Опубліковано відео, як вогнеборці вночі гасили пожежу у супермаркеті.

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