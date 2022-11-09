Уоллес не удивится, если украинские войска в ближайшие недели на юге форсируют Днепр

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не удивится, если Силы обороны Украины в ближайшие недели на юге форсируют Днепр. Об этом Уоллес заявил во время посещения британской базы, где проходят обучение украинские военные, передает Reuters.

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"Приближается зима, и это важный вызов для обеих сторон, – сказал британский министр обороны. – Поэтому мы полны решимости дать украинским солдатам лучшие базовые навыки".

Он отметил, что российские военные лишены возможности обучаться.

Уоллес прокомментировал продвижение украинских войск в Херсонской области.

"Я не удивлюсь, если в ближайшие несколько недель мы увидим, как они успешно доберутся до той стороны реки, – сказал министр обороны Великобритании. – Украина продолжает добиваться успехов на востоке страны и медленно, но верно приближается к Херсону на юге. Это тяжелая борьба".

Ранее сегодня, 9 ноября, сообщалось, что Украина получит от Британии 12 000 спальных комплектов и 150 палаток с обогревом, а к середине декабря Лондон предоставит более 25 000 комплектов зимней одежды для экстремальных холодов.

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Наталія Медведєва

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