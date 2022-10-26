Урсула фон дер Ляйен: ЕС надеется на сотрудничество с Великобританией по Украине

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что она разговаривала с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и надеется на работу над такими вопросами, как война России против Украины и изменение климата. Об этом она написала в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Блок также работает над поиском совместных решений в рамках Протокола по Ирландии и Северной Ирландии, которые обеспечат стабильность и предсказуемость, сообщила фон дер Ляйен.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что изменения в правительстве Британии не приведут к снижению поддержки Украины.

Президент Владимир Зеленский в разговоре с Риши Сунаком выразил надежду, что сотрудничество между Украиной и Великобританией будет только углубляться.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.