UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Урсула фон дер Ляйен: ЕС надеется на сотрудничество с Великобританией по Украине

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2022, 22:59
Урсула фон дер Ляйен: ЕС надеется на сотрудничество с Великобританией по Украине - Фото
Урсула фон дер Ляйен (фото - ЕРА)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что она разговаривала с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и надеется на работу над такими вопросами, как война России против Украины и изменение климата. Об этом она написала в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Блок также работает над поиском совместных решений в рамках Протокола по Ирландии и Северной Ирландии, которые обеспечат стабильность и предсказуемость, сообщила фон дер Ляйен.

  • Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что изменения в правительстве Британии не приведут к снижению поддержки Украины.
  • Президент Владимир Зеленский в разговоре с Риши Сунаком выразил надежду, что сотрудничество между Украиной и Великобританией будет только углубляться.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
урсула фон дер ляйен риши сунак
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 