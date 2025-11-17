Усик потерял статус абсолютного чемпиона: боксер отказался от пояса WBO

Команда украинского боксера назвала "уважительной паузой", а не прощанием, отказ Усика участвовать в предстоящем чемпионате WBO

Александр Усик после победы над Даниэлем Дюбуа в июле 2025 года (Фото: DANIEL HAMBURY / EPA)

Украинский боксер Александр Усик потерял статус абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелой весовой категории: Всемирная боксерская организация (WBO) сообщила, что спортсмен отказался от ее пояса.

WBO сообщила, что получила официальное сообщение от команды боксера относительно будущего чемпионата организации в тяжелом весе: "После тщательного рассмотрения Усик решил отказаться от титула".

"WBO выражает глубокое уважение, восхищение и благодарность Александру Усику, непобежденному чемпиону мира WBO в двух весовых категориях, который заслужил и продемонстрировал все права, привилегии и честь, связанные со званием суперчемпиона WBO. Его карьера является одной из самых выдающихся и исторических в современной эпохе бокса", – говорится в сообщении, в котором боксера также назвали "чемпионом чемпионов".

Среди прочего в WBO назвали Усика "источником гордости для народа Украины и настоящим глобальным амбассадором бокса".

"Мы принимаем и уважаем его решение отказаться от суперчемпионата WBO в тяжелом весе. Это не прощание, а – как выразилась его команда – уважительная пауза", – отметили в организации.

Там добавили, что их двери "всегда будут оставаться открытыми" для Усика и его команды.

После потери пояса WBO, Усик остается чемпионом по версии трех других организаций WBA, WBC и IBF в тяжелом весе.