Усик втратив статус абсолютного чемпіона: боксер відмовився від поясу WBO

Олександр Усик після перемоги над Даніелем Дюбуа у липні 2025 року (Фото: DANIEL HAMBURY / EPA)

Український боксер Олександр Усик втратив статус абсолютного чемпіона світу з боксу у важкій ваговій категорії: Всесвітня боксерська організація (WBO) повідомила, що спортсмен відмовився від її поясу.

WBO повідомила, що отримала офіційне повідомлення від команди боксера щодо майбутнього чемпіонату організації у важкій вазі: "Після ретельного розгляду Усик вирішив відмовитися від титулу".

"WBO висловлює глибоку повагу, захоплення та вдячність Олександру Усику, непереможеному чемпіону світу WBO у двох вагових категоріях, який заслужив і продемонстрував усі права, привілеї та честь, пов'язані зі званням суперчемпіона WBO. Його кар'єра є однією з найвидатніших і найісторичніших в сучасній епосі боксу", – йдеться у повідомленні, в якому боксера також назвали "чемпіоном чемпіонів".

З-поміж іншого у WBO назвали Усика "джерелом гордості для народу України і справжнім глобальним амбасадором боксу".

"Ми приймаємо і поважаємо його рішення відмовитися від суперчемпіонату WBO у важкій вазі. Це не прощання, а – як висловилася його команда – шаноблива пауза", – зауважили в організації.

Там додали, що їхні двері "завжди залишатимуться відкритими" для Усика і його команди.

Після втрати поясу WBO Усик залишається чемпіоном за версією трьох інших організацій WBA, WBC та IBF у важкій вазі.