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Бокс. Усик вошел в топ-5 рейтинга WBC: возможен бой с Уайлдером

Бокс. Усик вошел в топ-5 рейтинга WBC: возможен бой с Уайлдером - Фото
Александр Усик (фото - Matchroom Boxing/Mark Robinson)
30.10.2019, 10:26

Чтобы занять эту позицию, Усику после ухода из крузервейта, где он был абсолютным чемпионом, понадобилось победить середняка Чезза Уизерспуна

32-летний Александр Усик (17-0, 13 КО) вошел в топ-5 рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC), заняв пятое место. Об этом сообщает издание Vringe

Таким образом, отмечает издание, Усик приблизился к потенциальному поединку против чемпиона мира по версии WBC в этом дивизионе Дионтэя Уайлдера (41-0-1, 40 КО).

Взойдя на пятую строку, Усик подвинул вниз, среди прочих, Адама Ковнацки (США/Польша)Джозефа Паркера (Новая Зеландия)Кубрата Пулева (Болгария) и Оскара Риваса (Колумбия/Канада). Теперь Уайлдер легально может провести против него добровольную защиту титула.

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Александр Усик wbc
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