Бокс. Усик вошел в топ-5 рейтинга WBC: возможен бой с Уайлдером

Александр Усик (фото - Matchroom Boxing/Mark Robinson)

32-летний Александр Усик (17-0, 13 КО) вошел в топ-5 рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC), заняв пятое место. Об этом сообщает издание Vringe.

Таким образом, отмечает издание, Усик приблизился к потенциальному поединку против чемпиона мира по версии WBC в этом дивизионе Дионтэя Уайлдера (41-0-1, 40 КО).



Взойдя на пятую строку, Усик подвинул вниз, среди прочих, Адама Ковнацки (США/Польша), Джозефа Паркера (Новая Зеландия), Кубрата Пулева (Болгария) и Оскара Риваса (Колумбия/Канада). Теперь Уайлдер легально может провести против него добровольную защиту титула.

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