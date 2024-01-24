Усиление ПВО, договор безопасности и прочее. Зеленский побеседовал с Шольцем

Политики также уделили внимание вопросу начала фактического переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Политики обсудили, в частности, подготовку к заключению двустороннего соглашения о безопасности и дальнейшее оборонное сотрудничество.

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"Спасибо за личные усилия во всесторонней долговременной поддержке Украины со стороны ФРГ, увеличении оборонной помощи нашему государству на текущий год до 8 млрд евро, а также недавнее решение о передаче Украине шести вертолетов Sea King Mk41", – написал Зеленский.

Он обсудил с Шольцем дальнейшее оборонное сотрудничество, в частности, усиление украинской системы ПВО, а также артиллерии и бронетехники.

Кроме того, политики уделили внимание вопросам начала фактического переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС, а также подготовки соглашения между Украиной и ФРГ о гарантиях безопасности.

22 декабря 2023 года Германия передала Украине новый пакет военной помощи: три зенитные самоходные установки Gepard, боеприпасы, дроны и спецтехнику.

16 января 2024 года канцлер Германии заявил, что его страна в 2024 году поставит Украине военные товары на сумму €7 млрд.

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