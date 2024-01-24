Посилення ППО, безпекова угода та інше. Зеленський поговорив із Шольцом

Політики також приділили увагу питанню початку фактичного переговорного процесу щодо вступу України до ЄС

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Політики обговорили зокрема підготовку до укладання двосторонньої безпекової угоди та подальшу оборонну співпрацю.

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"Дякую за особисті зусилля у всесторонній довготривалій підтримці України з боку ФРН, збільшенні оборонної допомоги нашій державі на поточний рік до 8 млрд євро, а також нещодавнє рішення про передачу Україні шести гелікоптерів Sea King Mk41", – написав Зеленський.

Він обговорив із Шольцом подальшу оборонну співпрацю, зокрема посилення української системи ППО, а також артилерії та бронетехніки.

Крім того, політики приділили увагу питанням початку фактичного переговорного процесу щодо вступу України до ЄС, а також підготовки угоди між Україною та ФРН про безпекові гарантії.

22 грудня 2023 року Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги: три зенітні самохідні установки Gepard, боєприпаси, дрони та спецтехніку.

16 січня 2024 року канцлер Німеччини заявив, що його країна у 2024 році поставить Україні військові товари на суму €7 млрд.

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