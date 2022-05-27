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Устаревшие российские танки Т-62 будут уязвимы на юге Украины – британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 09:02
Устаревшие российские танки Т-62 будут уязвимы на юге Украины – британская разведка - Фото
Танк Т-62 на вокзале в Мелитополе (Фото: InformNapalm)

Россия перебросила на юг Украины устаревшие танки Т-62, они наверняка будут уязвимы. Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на свою разведку.

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Разведчики отмечают, что перед южной группировкой российских войск, вероятно, по-прежнему стоит задача оккупировать южные территории Украины.

По их данным, РФ сняла с глубокого хранения 50-летние Т-62 и вероятно переместила их на юг Украины.

"Т-62 почти наверняка будут особенно уязвимы для противотанковых средств, их присутствие на поле боя подчеркивает нехватку в России современной боеспособной технике", – считают британцы.

Они также отметили, что на востоке россияне пытаются окружить Северодонецк и Лисичанск после захвата нескольких сел к северо-западу от Попасной.

РФ оказывает давление на Северодонецкий "карман", однако Украина контролирует несколько секторов и не дает РФ установить полный контроль над Донбассом.

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Марк Сировой
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