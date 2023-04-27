Утечка данных из Пентагона. ВВС США отстранили двух командиров Тейшейры – Reuters

Военно-воздушные силы США отстранили от исполнения обязанностей двух командиров подразделения Нацгвардии, в котором служил обвиняемый в утечке секретной информации из Пентагона Джек Тейшейра. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на заявление представителя американских ВВС.

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Спикер Воздушных сил США не назвал имен, но указал, что речь идет об оперативном командире и командире отряда 102-го разведывательного крыла.

Как объяснил представитель, их отстранили от обязанностей до завершения расследования, а также временно закрыли доступ к засекреченным системам и информации.

Оба отстраненных были командирами подразделения Нацгвардии, где служил Джек Тейшейра, которому 14 апреля 2023 года во время заседания суда в Бостоне зачитали обвинение в утечке секретной информации из Пентагона.

6 апреля 2023 года NYT написала об утечке якобы секретных документов Пентагона, часть которых касается контрнаступления Украины.

В Киеве заявили, что "реальных планов это не касается". ГУР сообщило, что "причин для переживаний нет".

В США же предположили, что часть из них сфальсифицирована Россией.

Однако 13 апреля ФБР объявило об аресте по делу, а NYT рассказала о задержании нацгвардейца ВВС США Джека Тейшейры.

Тейшейру подозревают в несанкционированном хранении и передаче информации, касающейся нацобороны, и несанкционированном удалении секретной информации.

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Олег Васьків

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