Утечка данных из Пентагона. ВВС США отстранили двух командиров Тейшейры – Reuters
Военно-воздушные силы США отстранили от исполнения обязанностей двух командиров подразделения Нацгвардии, в котором служил обвиняемый в утечке секретной информации из Пентагона Джек Тейшейра. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на заявление представителя американских ВВС.
Спикер Воздушных сил США не назвал имен, но указал, что речь идет об оперативном командире и командире отряда 102-го разведывательного крыла.
Как объяснил представитель, их отстранили от обязанностей до завершения расследования, а также временно закрыли доступ к засекреченным системам и информации.
Оба отстраненных были командирами подразделения Нацгвардии, где служил Джек Тейшейра, которому 14 апреля 2023 года во время заседания суда в Бостоне зачитали обвинение в утечке секретной информации из Пентагона.
- 6 апреля 2023 года NYT написала об утечке якобы секретных документов Пентагона, часть которых касается контрнаступления Украины.
- В Киеве заявили, что "реальных планов это не касается". ГУР сообщило, что "причин для переживаний нет".
- В США же предположили, что часть из них сфальсифицирована Россией.
- Однако 13 апреля ФБР объявило об аресте по делу, а NYT рассказала о задержании нацгвардейца ВВС США Джека Тейшейры.
- Тейшейру подозревают в несанкционированном хранении и передаче информации, касающейся нацобороны, и несанкционированном удалении секретной информации.
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