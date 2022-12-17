UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Утром оккупанты запустили две ракеты Оникс по Одесской области. Обе сбиты – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2022, 09:13
Утром оккупанты запустили две ракеты Оникс по Одесской области. Обе сбиты – ОК
Коллаж ОК Юг

Утром 17 декабря российские оккупанты атаковали Одесскую область двумя ракетами "Оникс", обе были сбиты силами противовоздушной обороны. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, россияне выпустили по Одесской области две ракеты типа "Оникс" из берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму. 

Обе ракеты были уничтожены подразделениями сил ПВО ВСУ.

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ракетный удар одесская область ОК Юг
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 