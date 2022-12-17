Утром оккупанты запустили две ракеты Оникс по Одесской области. Обе сбиты – ОК "Юг"
17.12.2022, 09:13
Коллаж ОК Юг
Утром 17 декабря российские оккупанты атаковали Одесскую область двумя ракетами "Оникс", обе были сбиты силами противовоздушной обороны. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Как отмечается, россияне выпустили по Одесской области две ракеты типа "Оникс" из берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму.
Обе ракеты были уничтожены подразделениями сил ПВО ВСУ.
- Утром 16 декабря Россия предприняла очередную попытку разрушить энергосистему Украины. ПВО отработала "неплохо", сказали в Воздушных силах. Повреждены некоторые энергообъекты и есть попадание в жилой дом в Кривом Роге.
- Российские оккупанты выпустили 76 ракет по украинской критической инфраструктуре, 60 из них сбила противовоздушная оборона, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
- Ракеты по Украине запускали бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3, фрегат "Адмирал Макаров" и, вероятно, истребитель Су-35, сообщили в ВСУ.
- 17 декабря в Генштабе уточнили, что накануне Россия выпустила по Украине 98 ракет и совершила более 65 обстрелов из РСЗО.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев • Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільнотиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии