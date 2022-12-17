Утром оккупанты запустили две ракеты Оникс по Одесской области. Обе сбиты – ОК "Юг"

Утром 17 декабря российские оккупанты атаковали Одесскую область двумя ракетами "Оникс", обе были сбиты силами противовоздушной обороны. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, россияне выпустили по Одесской области две ракеты типа "Оникс" из берегового ракетного комплекса во временно оккупированном Крыму.

Обе ракеты были уничтожены подразделениями сил ПВО ВСУ.

Наталія Медведєва

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