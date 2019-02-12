Увольнение Аласании: Набсовет изменил свое решение

Фото: facebook.com/shevchenko.taras

Наблюдательный совет Общественного вещателя (НСТУ) отложил расторжение контракта с Зурабом Аласанией на три месяца. Об этом сообщил в Facebook директор Института медиа права Тарас Шевченко.

"Наблюдательный Общественного только что отсрочил расторжение контракта с Зурабом Аласанией до 6 мая 2019 года", - написал Шевченко.

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31 января сообщалось, что Наблюдательный совет Общественного вещателя (НСТУ) досрочно расторг контракт с председателем правления Аласанией.

По мнению Аласании, его увольнение из Суспільного связано с выходом программ Схеми и Наші гроші, а также "неконтролируемыми новостями".

Набсовет НСТУ опубликовал протокол заседания, на котором освободил Аласанию с должности председателя правления, только 6 февраля.

Аласания был избран председателем правления НСТУ в апреле 2017-го сроком на 4 года.