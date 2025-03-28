Уже не "губернатор Канады". Трамп впервые поговорил с новым премьером Карни

Для решения насущных проблем будут активизированы переговоры между министрами торговли двух стран

Марк Карни (Фото: SPENCER COLBY/EPA)

Президент США Дональд Трамп и новый премьер-министр Канады Марк Карни провели первый телефонный разговор.

"Я только что закончил разговор с премьер-министром Канады Марком Карни. Это был чрезвычайно продуктивный разговор, мы согласны со многими вещами, и мы встретимся сразу после предстоящих выборов в Канаде, чтобы поработать над вопросами политики, бизнеса и всеми другими факторами, которые в конечном итоге будут полезны как для США, так и для Канады", – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Предшественника Карни Джастина Трюдо президент США называл в своих сообщениях "губернатором Канады", в то же время нынешнего премьера он называет согласно должности.

Тем временем Карни написал в X, что у него с Трампом был "очень конструктивный разговор об отношениях между нашими странами".

Лидеры договорились начать "всеобъемлющие переговоры о новых экономических и отношениях безопасности" сразу после выборов в Канаде.

В решении неотложных проблем стороны согласились активизировать переговоры между министрами торговли Канады и США Домиником Лебланом и Говардом Лутником.

"Премьер-министр сказал президенту, что он будет упорно работать в течение следующего месяца, чтобы заслужить право представлять Канаду на этих переговорах [чтобы победить на выборах]", – говорится в сообщении.

Также Карни проинформировал Трампа, что правительство введет соответствующие тарифы для защиты канадских работников и экономики после объявления дополнительных торговых мер США со 2 апреля 2025 года.

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14 марта Карни принял присягу и заменил Трюдо в должности премьер-министра Канады. Он сообщал, что готов встретиться с Трампом, если тот продемонстрирует "уважение к канадскому суверенитету" и будет готов принять "общий подход, гораздо более комплексный подход к торговле".

28 марта было опубликовано интервью, в котором Карни заявлял, что Соединенные Штаты потеряли статус "надежного партнера" из-за политики Трампа.

28 апреля в Канаде должны пройти выборы в парламент, либеральная партия премьера немного опережает своих оппонентов-консерваторов.