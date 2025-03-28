Вже не "губернатор Канади". Трамп вперше поговорив із новим прем'єром Карні
Президент США Дональд Трамп та новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні мали першу телефонну розмову.
"Я щойно закінчив розмову з прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Це була надзвичайно продуктивна розмова, ми згодні з багатьма речами, і ми зустрінемося відразу після майбутніх виборів у Канаді, щоб попрацювати над питаннями політики, бізнесу і всіма іншими факторами, які в кінцевому підсумку будуть корисними як для США, так і для Канади", – написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.
Попередника Карні Джастіна Трюдо президент США називав у своїх дописах "губернатором Канади", водночас нинішнього прем'єра він називає згідно з посадою.
Тим часом Карні написав у X, що у нього з Трампом була "дуже конструктивна розмова про відносини між нашими країнами".
Лідери домовилися розпочати "всеосяжні переговори про нові економічні та безпекові відносини" одразу після виборів у Канаді.
Задля розв'язання нагальних проблем сторони погодилися активізувати переговори між міністрами торгівлі Канади й США Домініком Лебланом та Говардом Лутником.
"Прем'єр-міністр сказав президенту, що він буде наполегливо працювати впродовж наступного місяця, щоб заслужити право представляти Канаду на цих переговорах [аби перемогти на виборах]", – йдеться у повідомленні.
Також Карні поінформував Трампа, що його уряд запровадить відповідні тарифи для захисту канадських працівників та економіки після оголошення додаткових торговельних заходів США з 2 квітня 2025 року.
- 14 березня Карні склав присягу й замінив Трюдо на посаді прем'єр-міністра Канади. Він повідомляв, що готовий зустрітися з Трампом, якщо той продемонструє "повагу до канадського суверенітету" та буде готовий прийняти "спільний підхід, набагато більш комплексний підхід до торгівлі".
- 28 березня було опубліковано інтерв'ю, у якому Карні заявляв, що Сполучені Штати втратили статус "надійного партнера" через політику Трампа.
- 28 квітня у Канаді мають пройти вибори до парламенту, ліберальна партія прем'єра трохи випереджає своїх опонентів-консерваторів.