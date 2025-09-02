"Узнал интересные вещи". Трамп с интригой ответил на вопрос о том, говорил ли с Путиным

Дональд Трамп (Фото: Al Drago/EPA)

Президент Дональд Трамп заявил, что узнал "интересные вещи", но обнародует их позже. С соответствующим заявлением он выступил на брифинг в Белом доме, отвечая на вопрос, общался ли на днях с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Да, я не хочу... Я узнал вещи, которые будут очень интересными. Думаю, в ближайшие дни вы узнаете", — сказал президент Штатов, не раскрывая деталей.

Также у Трампа уточнили, какие последствия для Путина будет иметь отказ от встречи с президентом Владимиром Зеленским.

"Увидим, что произойдет. Увидим, что они сделают и что произойдет", – ответил он.

Президент США добавил, что внимательно следит "за этим". По его словам, Россия и Украина на прошлой неделе якобы потеряли более 7000 солдат. Он отметил, что хочет, чтобы это завершилось.

Новость дополняется...