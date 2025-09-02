"Дізнався цікаві речі". Трамп з інтригою відповів на питання про те, чи розмовляв з Путіним

Дональд Трамп (Фото: Al Drago/EPA)

Президент Дональд Трамп заявив, що дізнався "цікаві речі", але оприлюднить їх згодом. З відповідною заявою він виступив на брифінгу в Білому домі, відповідаючи на запитання, чи спілкувався днями з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Так, я не хочу...Я дізнався речі, які будуть дуже цікавими. Думаю, найближчими днями ви дізнаєтесь", – сказав президент Штатів, не розкриваючи деталей.

Також у Трампа уточнили, які наслідки для Путіна матиме відмова від зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

"Побачимо, що станеться. Побачимо, що вони зроблять і що станеться", – відповів він.

Президент США додав, що уважно стежить "за цим". За його словами, Росія та Україна минулого тижня нібито втратили понад 7000 солдатів. Він зазначив, що хоче, щоб це завершилось.

Новина доповнюється...