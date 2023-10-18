В Беларуси лечат бывших вагнеровцев, предварительно, раненных в Украине – ССО

В ведомственные госпитали силовых структур Беларуси начали прибывать на лечение раненые боевики из состава расформированной террористической Группы Вагнера. Предварительно, они получили ранения во время войны против Украины, сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на беларуское подполье.

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"Сопровождение раненым предоставляют представители военной разведки Вооруженных сил РФ. Предварительно, террористы получили ранения на территории Украины", – пишет ведомство.

Центр сопротивления отмечает, что, кроме участия в агрессии против Украины, находившиеся в Беларуси инструкторы из состава бывшей террористической Группы Вагнера принимают активное участие в тренировке боевиков Хезболлы в Сирии.

Ранее ЦНС писал, что часть вагнеровцев, выехавших из Беларуси в Африку, готовили террористов из ХАМАС.

СПРАВКА. Центр национального сопротивления (ЦНС) – это подразделение при командовании Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, которое обучает гражданское население методам сопротивления оккупантам и организует это сопротивление на временно оккупированных территориях Украины.

В конце сентября представитель Восточной группировки войск ВСУ подтвердил, что бывшие вагнеровцы вернулись на Бахмутское направление: в основном идут на определенные должности или в инструкторы и особой угрозы уже не представляют.

Вернувшиеся на войну против Украины бывшие боевики террористической Группы Вагнера теперь работают на Минобороны РФ или в его подчиненных структурах, сообщили в ВСУ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что террористической Группы Вагнера больше не существует, "медийный" эффект возвращения бывших вагнеровцев на Бахмутское направление больше, чем его реальное значение.

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