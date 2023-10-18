В Беларуси лечат бывших вагнеровцев, предварительно, раненных в Украине – ССО
В ведомственные госпитали силовых структур Беларуси начали прибывать на лечение раненые боевики из состава расформированной террористической Группы Вагнера. Предварительно, они получили ранения во время войны против Украины, сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на беларуское подполье.
"Сопровождение раненым предоставляют представители военной разведки Вооруженных сил РФ. Предварительно, террористы получили ранения на территории Украины", – пишет ведомство.
Центр сопротивления отмечает, что, кроме участия в агрессии против Украины, находившиеся в Беларуси инструкторы из состава бывшей террористической Группы Вагнера принимают активное участие в тренировке боевиков Хезболлы в Сирии.
Ранее ЦНС писал, что часть вагнеровцев, выехавших из Беларуси в Африку, готовили террористов из ХАМАС.
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