В 2022 году Си отказался от прямых поставок оружия России из-за звонка Байдена – WP

Хотя лидера КНР и возмутил звонок американского президента, он решил удерживаться от прямых поставок оружия России, пишет издание

Си Цзиньпин и Джо Байден (Фото: ERA/RAO AIMIN)

В начале полномасштабной российско-украинской войны лидер Китая Си Цзиньпинь якобы был готов оказать Москве военную помощь, однако после звонка президента США Джо Байдена передумал. Об этом в колонке для The Washington Post написал политический обозреватель Дэвид Игнейшс, ссылаясь на свои источники.

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В материале говорится, что менее чем через три недели после начала войны Китай начал публично призывать к миру, однако Россия попросила Пекин об оружии.

"Они [китайцы] уже были готовы к поставкам, когда Байден позвонил по телефону Си с предупреждением: США отреагируют, если узнают, что Китай передает России оружие", – написал Игнейшс.

Его неназванные собеседники, знакомые с ситуацией, добавили, что хотя лидера КНР и возмутил звонок американского президента, он решил удерживаться от прямых поставок оружия России в дальнейшем.

В то же время американские официальные лица заявили, что Си поручил Лю Хэ, бывшему вице-премьеру и одному из наиболее доверенных переговорщиков китайского лидера с Западом, присматривать за скрытой помощью, которую Китай оказывает России.

22 мая 2024 стало известно, что американская и британская разведки имеют доказательства того, что Китай готовит оказание России летальной помощи для использования в войне против Украины. МИД КНР осудил эти заявления, обвинив Британию в том, что та якобы сорвала российско-украинские переговоры о мире в Стамбуле в 2022 году.

В тот же день власти Китая ввели санкции против производителей оружия из США: под ограничения попали 12 американских компаний и их руководителей.

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