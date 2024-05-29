У 2022 році Сі відмовився від прямих постачань зброї Росії через дзвінок Байдена – WP

Хоча лідера КНР і обурив дзвінок американського президента, він вирішив утримуватися від прямих постачань зброї Росії, пише видання

Сі Цзіньпін і Джо Байден (Фото: ЕРА/RAO AIMIN)

На початку повномасштабної російсько-української війни лідер Китаю Сі Цзіньпінь нібито був готовий надати Москві військову допомогу, однак після дзвінка президента США Джо Байдена передумав. Про це у колонці для The Washington Post написав політичний оглядач Девід Ігнейшс, посилаючись на свої джерела.

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У матеріалі йдеться, що менш ніж через три тижні від початку великої війни Китай почав публічно закликати до миру, однак Росія попросила Пекін про зброю.

"Вони [китайці] вже були готові до постачань, коли Байден зателефонував Сі з попередженням: США відреагують, якщо дізнаються, що Китай передає Росії зброю", – написав Ігнейшс.

Його неназвані співрозмовники, знайомі з ситуацією, додали, що хоча лідера КНР і обурив дзвінок американського президента, він вирішив утримуватися від прямих постачань зброї Росії.

Водночас американські офіційні особи заявили, що Сі доручив Лю Хе, колишньому віцепрем'єру й одному з найбільш довірених перемовників китайського лідера із Заходом, наглядати за прихованою допомогою, яку Китай надає Росії.

22 травня 2024 року стало відомо, що американська та британська розвідки мають докази того, що Китай готує надання Росії летальної допомоги для використання у війні проти України. МЗС КНР засудило ці заяви, звинувативши Британію в тому, що та нібито зірвала російсько-українські переговори про мир у Стамбулі у 2022 році.

Того ж дня влада Китаю запровадила санкції проти виробників зброї зі США: під обмеження потрапили 12 американських компаній і їх керівників.

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