У 2022 році Сі відмовився від прямих постачань зброї Росії через дзвінок Байдена – WP
На початку повномасштабної російсько-української війни лідер Китаю Сі Цзіньпінь нібито був готовий надати Москві військову допомогу, однак після дзвінка президента США Джо Байдена передумав. Про це у колонці для The Washington Post написав політичний оглядач Девід Ігнейшс, посилаючись на свої джерела.
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У матеріалі йдеться, що менш ніж через три тижні від початку великої війни Китай почав публічно закликати до миру, однак Росія попросила Пекін про зброю.
"Вони [китайці] вже були готові до постачань, коли Байден зателефонував Сі з попередженням: США відреагують, якщо дізнаються, що Китай передає Росії зброю", – написав Ігнейшс.
Його неназвані співрозмовники, знайомі з ситуацією, додали, що хоча лідера КНР і обурив дзвінок американського президента, він вирішив утримуватися від прямих постачань зброї Росії.
Водночас американські офіційні особи заявили, що Сі доручив Лю Хе, колишньому віцепрем'єру й одному з найбільш довірених перемовників китайського лідера із Заходом, наглядати за прихованою допомогою, яку Китай надає Росії.
- 22 травня 2024 року стало відомо, що американська та британська розвідки мають докази того, що Китай готує надання Росії летальної допомоги для використання у війні проти України. МЗС КНР засудило ці заяви, звинувативши Британію в тому, що та нібито зірвала російсько-українські переговори про мир у Стамбулі у 2022 році.
- Того ж дня влада Китаю запровадила санкції проти виробників зброї зі США: під обмеження потрапили 12 американських компаній і їх керівників.
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