Китай запровадив санкції проти 12 збройових компаній США
22 травня влада Китаю запровадила санкції проти виробників зброї зі США: під обмеження потрапили 12 американських компаній та їх керівників. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ КНР.
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В китайському МЗС заявили, що протягом тривалого часу США нібито ігнорують "неупереджену позицію" Китаю щодо "української кризи", запроваджують "протиправні" односторонні санкції та вдаються до "залякування та економічного примусу".
Серед іншого в Китаї обурені тим, що США продають озброєння Тайваню, що нібито "підриває суверенітет і територіальну цілісність" Китаю.
Санкції були запроваджені проти 12 американських підприємств оборонно-промислового комплексу та їх керівників.
Зокрема, у список потрапили:
→ Lockheed Martin Missiles and Fire Control;
→ Lockheed Martin Aeronautics;
→ Javelin Joint Venture;
→ Raytheon Missile Systems;
→ General Dynamics Ordnance and Tactical Systems;
→ General Dynamics Information Technology;
→ General Dynamics Mission Systems;
→ Intercoastal Electronics;
→ Systems Research and Simulation;
→ Iron Mountain Solutions;
→ Applied Technology Group;
→ Arciont.
22 травня стало відомо, що американська та британська розвідки мають докази того, що Китай готує надання Росії летальної допомоги для використання у війні проти України.
- 12 квітня 2023 року глава тайванського МЗС Джозеф Ву засудив дії Пекіна і попередив, що "вони, здається, намагаються підготуватися до війни проти Тайваню", спираючись на китайську риторику та їхні військові навчання.
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