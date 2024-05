Китай запровадив санкції проти 12 збройових компаній США

Сі Цзіньпін. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

22 травня влада Китаю запровадила санкції проти виробників зброї зі США: під обмеження потрапили 12 американських компаній та їх керівників. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ КНР.

В китайському МЗС заявили, що протягом тривалого часу США нібито ігнорують "неупереджену позицію" Китаю щодо "української кризи", запроваджують "протиправні" односторонні санкції та вдаються до "залякування та економічного примусу".

Серед іншого в Китаї обурені тим, що США продають озброєння Тайваню, що нібито "підриває суверенітет і територіальну цілісність" Китаю.

Санкції були запроваджені проти 12 американських підприємств оборонно-промислового комплексу та їх керівників.

Зокрема, у список потрапили:

→ Lockheed Martin Missiles and Fire Control;

→ Lockheed Martin Aeronautics;

→ Javelin Joint Venture;

→ Raytheon Missile Systems;

→ General Dynamics Ordnance and Tactical Systems;

→ General Dynamics Information Technology;

→ General Dynamics Mission Systems;

→ Intercoastal Electronics;

→ Systems Research and Simulation;

→ Iron Mountain Solutions;

→ Applied Technology Group;

→ Arciont.

22 травня стало відомо, що американська та британська розвідки мають докази того, що Китай готує надання Росії летальної допомоги для використання у війні проти України.

12 квітня 2023 року глава тайванського МЗС Джозеф Ву засудив дії Пекіна і попередив, що "вони, здається, намагаються підготуватися до війни проти Тайваню", спираючись на китайську риторику та їхні військові навчання.

29 вересня лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що жодна сила не завадить повернути самоврядний Тайвань під контроль Китаю.

16 листопада глава Китаю Сі сказав президенту США Байдену, що КНР не збирається атакувати Тайвань "найближчими роками".

28 листопада речник управління уряду КНР у справах Тайваню заявив про готовність країни створити "широкий простір для возз'єднання через Тайванську протоку".

27 грудня Сі заявив, що КНР "рішуче протистоятиме кожному, хто спробує відокремити Тайвань від Китаю будь-яким способом".

