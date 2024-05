Китай ввел санкции против 12 оружейных компаний США

Си Цзиньпин. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

22 мая власти Китая ввели санкции против производителей оружия из США: под ограничения попали 12 американских компаний и их руководителей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КНР.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

В китайском МИД заявили, что в течение длительного времени США якобы игнорируют "беспристрастную позицию" Китая по "украинскому кризису", вводят "противоправные" односторонние санкции и прибегают к "запугиванию и экономическому принуждению".

Среди прочего в Китае возмущены тем, что США продают вооружение Тайваню, что якобы "подрывает суверенитет и территориальную целостность" Китая.

Санкции были введены против 12 американских предприятий оборонно-промышленного комплекса и их руководителей.

В частности, в список попали:

→ Lockheed Martin Missiles and Fire Control;

→ Lockheed Martin Aeronautics;

→ Javelin Joint Venture;

→ Raytheon Missile Systems;

→ General Dynamics Ordnance and Tactical Systems;

→ General Dynamics Information Technology; → General Dynamics Information Technology;

→ General Dynamics Mission Systems; → General Dynamics Mission Systems;

→ Intercoastal Electronics;

→ Systems Research and Simulation;

→ Iron Mountain Solutions; → Iron Mountain Solutions;

→ Applied Technology Group;

→ Arciont.

22 мая стало известно, что у американской и британской разведок есть доказательства того, что Китай готовит оказание России летальной помощи для использования в войне против Украины.

12 апреля 2023 года глава тайваньского МИД Джозеф Ву осудил действия Пекина и предупредил, что "они, кажется, пытаются подготовиться к войне против Тайваня", опираясь на китайскую риторику и их военные учения.

29 сентября лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что ни одна сила не помешает вернуть самоуправляющийся Тайвань под контроль Китая.

16 ноября глава Китая Си сказал президенту США Байдену, что КНР не собирается атаковать Тайвань в "ближайшие годы".

28 ноября спикер управления правительства КНР по делам Тайваня заявил о готовности страны создать "широкое пространство для воссоединения через Тайваньский пролив".

27 декабря Си заявил, что КНР "решительно будет противостоять каждому, кто попытается отделить Тайвань от Китая любым способом".

Читайте также: Глава МИД Тайваня: Помощь США Украине имеет решающее значение для сдерживания Китая