Китай ввел санкции против 12 оружейных компаний США
22 мая власти Китая ввели санкции против производителей оружия из США: под ограничения попали 12 американских компаний и их руководителей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КНР.
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В китайском МИД заявили, что в течение длительного времени США якобы игнорируют "беспристрастную позицию" Китая по "украинскому кризису", вводят "противоправные" односторонние санкции и прибегают к "запугиванию и экономическому принуждению".
Среди прочего в Китае возмущены тем, что США продают вооружение Тайваню, что якобы "подрывает суверенитет и территориальную целостность" Китая.
Санкции были введены против 12 американских предприятий оборонно-промышленного комплекса и их руководителей.
В частности, в список попали:
→ Lockheed Martin Missiles and Fire Control;
→ Lockheed Martin Aeronautics;
→ Javelin Joint Venture;
→ Raytheon Missile Systems;
→ General Dynamics Ordnance and Tactical Systems;
→ General Dynamics Information Technology; → General Dynamics Information Technology;
→ General Dynamics Mission Systems; → General Dynamics Mission Systems;
→ Intercoastal Electronics;
→ Systems Research and Simulation;
→ Iron Mountain Solutions; → Iron Mountain Solutions;
→ Applied Technology Group;
→ Arciont.
22 мая стало известно, что у американской и британской разведок есть доказательства того, что Китай готовит оказание России летальной помощи для использования в войне против Украины.
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