В 2023-м россияне под Донецком сбили украинский МиГ-29 – пилота спасли за 15 минут: фото

Через несколько месяцев защитник снова вернулся к боевым вылетам

Фото: Воздушные силы ВСУ

В 2023 году украинский самолет МиГ-29 был сбит оккупантами в Донецкой области, но пилота удалось эвакуировать за 15 минут с территории, где работали российские диверсанты и спецназовцы. Об этом сообщили Воздушные силы.

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В ноябре 2023 года в Донецкой области пилот с позывным Джеф работал ракетами HARM по комплексу С-400, когда россияне сбили его истребитель МиГ-29. Однако тот смог успешно катапультироваться, а уже через несколько месяцев снова вернулся к боевым вылетам, пишут ВС.

Военные акцентируют: уже через 15 минут после катапультирования на место прибыл экипаж одного из поисково-спасательных подразделений Воздушных сил – и это произошло всего за 26 километров от Донецка, где действует "множество диверсионно-разведывательных групп и российских спецназовцев".

Руководил группой эвакуации офицер Юрий (Городня), имеющий опыт военной службы в 25 лет. Он так описывает командную работу подразделения:

→ когда Джефа сбили, бойцы дежурили в одном из районов Донецкой области;

→ когда увидели след от дыма – помчались на помощь, поскольку после приземления летчиков активно ищут оккупанты;

→ удалось связаться с пилотом, тот передал свои координаты;

→ на расстоянии в несколько километров у оккупантов были дроны, закрытые и заминированные участки, велись обстрелы, однако дистанцию удалось преодолеть за 15 минут;

→ на тот момент пилота уже искали, в том числе и украинские военные, – подразделение десантировалось, рассредоточилось, нашло пилота по координатам и отвезло в безопасное место.

Фото: Воздушные силы

В целом, эту историю Городня назвал "одной из самых простых и положительных", особенно потому, что летчик вскоре вернулся к боевой работе.

Военный рассказал, что первый сбитый экипаж Ми-8 пришлось доставать критически близко к россиянам – за 800 метров, при том что захватчики тогда успешно наступали и при возвращении с операции крайнего украинского блокпоста уже "не было".

По его словам, сейчас ситуация значительно усложнилась по сравнению с 2022 годом: "Над головой постоянно висят разведдроны, охотятся FPV, взрываются КАБы".

29 августа Генштаб подтвердил, что во время отражения массированной ракетно-дроновой атаки со стороны России украинские воздушные силы потеряли истребитель F-16, обстоятельства выясняются.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что 26 августа во время отражения массированной ракетно-дроновой атаки со стороны РФ погиб украинский летчик Алексей Месь.

Минобороны США не может подтвердить, что истребитель F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot во время "дружественного огня".

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