У 2023-му росіяни під Донецьком збили український МіГ-29 – пілота врятували за 15 хвилин: фото

За декілька місяців захисник знову повернувся до бойових вильотів

Фото: Повітряні сили ЗСУ

У 2023 році український літак МіГ-29 був збитий окупантами у Донецькій області, але пілота вдалося евакуювати за 15 хвилин з території, де працювали російські диверсанти та спецпризначенці. Про це повідомили Повітряні сили.

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У листопаді 2023 року в Донецькій області пілот на псевдо Джеф працював ракетами HARM по комплексу С-400 росіяни, коли збили його винищувач МіГ-29. Однак той зміг успішно катапультуватися, а вже за декілька місяців знову повернувся до бойових вильотів, пишуть ПС.

Військові акцентують: уже за 15 хвилин після катапультування на місце прибув екіпаж одного з пошуково-рятувальних підрозділів Повітряних сил – і це сталося лише за 26 кілометрів до Донецька, де діє "безліч диверсійно-розвідувальних груп та російських спецпризначенців".

Керував групою евакуації офіцер Юрій (Городня), що має досвід військової служби у 25 років. Він так описує командну роботу підрозділу:

→ коли Джефа збили, бійці чергували в одному з районів Донеччини;

→ коли побачили слід від диму – помчали на допомогу, бо після приземлення льотчиків активно шукають окупанти;

→ вдалося зв'язатися з пілотом, той передав свої координати;

→ на відстані у декілька кілометрів окупанти мали дрони, закриті та заміновані ділянки, вели обстріли, проте дистанцію вдалося подолати за 15 хвилин;

→ на той момент пілота вже шукали, зокрема й українські військові, – підрозділ десантувався, розосередився, знайшов пілота за координатами й відвіз у безпечне місце.

Фото: Повітряні сили

Загалом, цю історію Городня назвав "однією з найпростіших і найпозитивніших", особливо тому, що льотчик незабаром повернувся до бойової роботи.

Військовий розповів, що перший збитий екіпаж Мі-8 довелося діставати критично близько до росіян – за 800 метрів, до того ж загарбники тоді успішно наступали й під час повернення з операції крайнього українського блокпоста вже "не було".

За його словами, зараз ситуація значно ускладнилась у порівнянні з 2022 роком: "Над головою постійно висять розвіддрони, полюють FPV, вибухають КАБи".

29 серпня Генштаб підтвердив, що під час відбиття масованої ракетно-дронової атаки з боку Росії українські Повітряні сили втратили винищувач F-16, обставини з'ясовуються.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що 26 серпня під час відбиття масованої ракетно-дронової атаки з боку РФ загинув український льотчик Олексій Месь.

Міноборони США не може підтвердити, що винищувач F-16 був збитий зенітно-ракетним комплексом Patriot під час "дружнього вогню".

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