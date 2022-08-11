В Amnesty International отрицают, что собирали данные для релиза о ВСУ в тюрьмах россиян
В Amnesty International опровергают заявление Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкультуры Украины о том, что организация якобы собирала доказательства для пресс-релиза о ВСУ на временно оккупированных территориях, в фильтрационных лагерях и тюрьмах оккупантов.
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"Никто из людей, у которых мы взяли интервью для получения дополнительных доказательств, кроме того, что исследователи видели непосредственно, не находился в российских тюрьмах или "фильтрационных лагерях" или на территориях, контролируемых Россией, к которым Amnesty International не имеет доступа", – говорится в сообщении.
В AI убеждают, что опрос свидетелей проходил на подконтрольных Украине территориях.
Там также отметили, что пресс-релиз о ВСУ был составлен теми же экспертами Amnesty International, которые с начала российского вторжения систематически документировали нарушения Россией международного гуманитарного права.
На сайте организации опубликовали ссылки на материалы о нарушениях со стороны российских сил.
- 4 августа Amnesty Intetantional опубликовала доклад, в котором утверждала, что ВСУ якобы размещают базы в школах, больницах и жилых районах, чем ставят под угрозу мирных жителей
- Президент Владимир Зеленский обвинил Amnesty International в помощи российским террористам.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что AI создает фальшивый баланс между преступником и жертвой.
- Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, созданный при Минкультуры, заявил, что Amnesty International использовала для подготовки отчета показания людей, находившихся в фильтрационных лагерях и тюрьмах на временно оккупированных территориях.
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