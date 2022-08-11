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В Amnesty International отрицают, что собирали данные для релиза о ВСУ в тюрьмах россиян

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 21:55
В Amnesty International отрицают, что собирали данные для релиза о ВСУ в тюрьмах россиян - Фото
Amnesty International Фото: Фото: amnestyusa.org

В Amnesty International опровергают заявление Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Минкультуры Украины о том, что организация якобы собирала доказательства для пресс-релиза о ВСУ на временно оккупированных территориях, в фильтрационных лагерях и тюрьмах оккупантов.

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"Никто из людей, у которых мы взяли интервью для получения дополнительных доказательств, кроме того, что исследователи видели непосредственно, не находился в российских тюрьмах или "фильтрационных лагерях" или на территориях, контролируемых Россией, к которым Amnesty International не имеет доступа", – говорится в сообщении.

В AI убеждают, что опрос свидетелей проходил на подконтрольных Украине территориях.

Там также отметили, что пресс-релиз о ВСУ был составлен теми же экспертами Amnesty International, которые с начала российского вторжения систематически документировали нарушения Россией международного гуманитарного права.

На сайте организации опубликовали ссылки на материалы о нарушениях со стороны российских сил.

Читайте также: В Минобороны развернуто ответили на обвинения Amnesty International в адрес Сил обороны

Вадим Ребрина
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ВСУ Amnesty International минкультуры
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