В АП говорят, что Парубий подал в КСУ не все документы о коалиции

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Администрация президента Владимира Зеленского заявляет, что ни у нее, ни у Конституционного суда нет официальной информации о наличии в составе фракций партий Блок Петра Порошенко (сейчас - Европейская солидарность) и Народный фронт большинства от конституционного состава Верховной Рады.

По словам представителя Зеленского в КСУ Федора Вениславского, на официальный запрос от 5 июня на имя спикера парламента по персональному составу этих фракций поступила "формальная отписка о большой загруженности аппарата ВР".

Запрос подавался в связи с рассмотрением в КСУ соответствия основному закону указа Зеленского N303/2019 о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.

"Что касается заявлений председателя ВР Андрея Парубия о якобы предоставлении необходимых документов, то никаких новых доказательств существования коалиции он не предъявил. Он предоставил только список коалиции состоянию на 27 ноября 2014 года и список членов двух фракций - ББП и НФ состоянию на 14 апреля 2016 года, которые мы под сомнение не ставим и которые есть в материалах дела", - заявил Верниславский. По его словам, Парубий не предоставил информацию о персональном составе фракций БПП и НФ с 29 марта 2016 года, когда фракция Радикальной партии Олега Ляшко окончательно заявила о выходе из коалиции, и до 13 апреля 2016 года, когда якобы была создана новая коалиция.

Верниславский добавил, что Парубий якобы не предоставил информации о персональном составе этих двух фракций на текущий год.

14 июня Парубий сказал, что передал в КСУ список депутатов, который подтверждает наличие коалиции на момент выхода Народного фронта.