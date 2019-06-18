Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
18.06.2019, 13:55

В АП говорят, что Парубий подал в КСУ не все документы о коалиции

В АП говорят, что Парубий подал в КСУ не все документы о коалиции - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

У Зеленского заявили, что у них и у КСУ нет информации о наличии у фракций БПП и Народного фронта конституционного большинства

Администрация президента Владимира Зеленского заявляет, что ни у нее, ни у Конституционного суда нет официальной информации о наличии в составе фракций партий Блок Петра Порошенко (сейчас - Европейская солидарность) и Народный фронт большинства от конституционного состава Верховной Рады.

По словам представителя Зеленского в КСУ Федора Вениславского, на официальный запрос от 5 июня на имя спикера парламента по персональному составу этих фракций поступила "формальная отписка о большой загруженности аппарата ВР".

Запрос подавался в связи с рассмотрением в КСУ соответствия основному закону указа Зеленского N303/2019 о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.

"Что касается заявлений председателя ВР Андрея Парубия о якобы предоставлении необходимых документов, то никаких новых доказательств существования коалиции он не предъявил. Он предоставил только список коалиции состоянию на 27 ноября 2014 года и список членов двух фракций - ББП и НФ состоянию на 14 апреля 2016 года, которые мы под сомнение не ставим и которые есть в материалах дела", - заявил Верниславский. По его словам, Парубий не предоставил информацию о персональном составе фракций БПП и НФ с 29 марта 2016 года, когда фракция Радикальной партии Олега Ляшко окончательно заявила о выходе из коалиции, и до 13 апреля 2016 года, когда якобы была создана новая коалиция.

Верниславский добавил, что Парубий якобы не предоставил информации о персональном составе этих двух фракций на текущий год.

14 июня Парубий сказал, что передал в КСУ список депутатов, который подтверждает наличие коалиции на момент выхода Народного фронта.

Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, конституционный суд, Владимир Зеленский, андрей парубий, выборы, Федор Верниславский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 