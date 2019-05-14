В АП говорят: Порошенко не награждал орденом фигуранта дела НАБУ

Сергей Тараненко (фото - logos-ukraine.com.ua)

В Администрации президента заявили, что директора Днепропетровского стрелочного завода Сергея Тараненко, которого НАБУ подозревает в завладении 93 миллионов гривень Укрзализныци, не награждали орденом князя Ярослава Мудрого V степени. Об этом LIGA.net сообщил руководитель пресс-службы АП Андрей Жигулин.

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"Это техническая ошибка", - заявил Жигулин в комментарии. Он сказал, что на сайте опубликовали ошибочную версию указа, а в настоящем имени Тараненко нет.

4 мая вышел указ действующего президента Петра Порошенко о награждении орденом князя Ярослава Мудрого V степени директора Днепропетровского стрелочного завода Сергея Тараненко. На имя Тараненко в указе обратил внимание журналист Наші Гроші Юрий Николов в Facebook.

15 января Тараненко и еще нескольким чиновникам сообщили о подозрении в завладении в течение двух лет 93 млн на закупках стрелочной продукции по завышенным ценам через компании-прокладки. В феврале суд арестовал имущество Тараненко, а несколько дней назад НАБУ завершило расследование по этому делу.

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