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В апреле в Киев приедут Моравецкий и Урсула фон дер Ляйен – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 14:48
В апреле в Киев приедут Моравецкий и Урсула фон дер Ляйен – СМИ - Фото
Матеуш Моравецкий и Владимир Зеленский (фото — Twitter премьера Польши)

В апреле в Украине пройдет международное мероприятие с участием президента Владимира Зеленского, премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает польское агентство PAP со ссылкой на высокопоставленный источник в ЕС.

Детали встречи не разглашаются из соображений безопасности, сказал источник. По его словам, одной из главных тем переговоров станет незаконная депортация в Россию украинских детей.

В Украине документально зафиксировано похищение страной-агрессором 4390 детей, которые являются полными или частичными сиротами, и депортация с временно оккупированных РФ территорий 16 207 детей. 

Украинские и международные правоохранительные органы знают имена россиян, которые незаконно усыновили похищенных из Украины детей, и им за это рано или поздно придется отвечать.

  • Международный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за военное преступление незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию РФ.

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Вадим Ребрина
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