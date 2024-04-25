В Аризоне 18 сторонников Трампа обвинили в попытках изменить результаты выборов в 2020-м

В тексте обвинительного акта говорится о том, что соучастники планировали предотвратить законную передачу президентской власти

Дональд Трамп (Фото: JOHN MABANGLO/EPA)

Большое жюри штата Аризона предъявило обвинение 18 соратникам 45 президента Америки Дональда Трампа в попытках сорвать президентские выборы 2020 года. Среди обвиняемых: бывший глава аппарата Белого дома Марк Мэдоуз, адвокаты Руди Джулиани и Борис Эпштейн. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на 58-страничный обвинительный акт.

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В обвинительном заключении, которое содержит пункты о заговоре, мошенничестве и подделке документов, Трамп описывается как соучастник заговора, которому не предъявлено обвинение.

Коллегия присяжных заседателей, которая определяет обоснованность предъявления официальных обвинений Аризоны обвинила Медоуза, Джулиани и других союзников Трампа во вмешательстве в выборы 2020 года.

В тексте обвинительного акта говорится о том, что соучастники планировали предотвратить законную передачу президентской власти, "чтобы сохранить не обвиняемого соучастника 1 в должности против воли избирателей Аризоны".

Среди обвиняемых, в частности:

→ адвокаты Джон Истман, Дженна Эллис и Кристина Бобб;

→ сотрудник кампании Трампа 2020 Майк Роман;

→ 11 республиканцев, которые выдавали себя за избирателей президента штата, несмотря на незначительную победу там Джо Байдена (бывшая глава Республиканской партии Аризоны Келли Уорд, сенаторы штата Джейк Хоффман и Энтони Керн, а также член комитета RNC Аризоны Тайлер Бойер).

Первоначально сообщалось, что расследование генерального прокурора Аризоны сосредоточено в основном на фальшивых избирателях, но в течение последних месяцев стало понятно, что оно было более широким.

Прокурор Аризоны – пятый прокурор, выдвинувший уголовные обвинения в связи с разветвленной попыткой Трампа и его союзников повлиять на результаты выборов 2020 года. Перед этим обвинения выдвинули специальный прокурор Джек Смит, прокуратуры штатов Джорджия, Мичиган и Невада.

Эллис признала себя виновной в Джорджии и избежала тюремного срока, тогда как Мэдоуз, Джулиани и Истман не признали себя виновными.

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