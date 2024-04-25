У штаті Аризона 18 прибічників Трампа звинуватили у спробах змінити результати виборів у 2020-му

У тексті обвинувального акту йдеться про те, що співучасники планували запобігти законному передаванню президентської влади

Дональд Трамп (Фото: JOHN MABANGLO / EPA)

Велике журі штату Аризона висунуло звинувачення 18 соратникам 45-го президента Америки Дональда Трампа у спробах зірвати президентські вибори 2020 року. Серед обвинувачених: колишній глава апарату Білого дому Марк Медоуз, адвокати Руді Джуліані та Борис Епштейн. Про це повідомило видання Politico із посиланням на 58-сторінковий обвинувальний акт.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

В обвинувальному висновку, який містить пункти про змову, шахрайство та підробку документів, Трамп описується як співучасник змови, якому не висунуто звинувачення.

Колегія присяжних засідателів, яка визначає обґрунтованість пред'явлення офіційних звинувачень Аризони звинуватила Медоуза, Джуліані й інших союзників Трампа у втручанні у вибори 2020 року.

У тексті обвинувального акту йдеться про те, що співучасники планували запобігти законному передаванню президентської влади, "щоб зберегти не обвинуваченого співучасника 1 на посаді проти волі виборців Аризони".

Серед обвинувачених, зокрема:

→ адвокати Джон Істман, Дженна Елліс і Крістіна Бобб;

→ співробітник кампанії Трампа 2020 Майк Роман;

→ 11 республіканців, які видавали себе за виборців президента штату, попри незначну перемогу там Джо Байдена (колишня голова Республіканської партії Аризони Келлі Уорд, сенатори штату Джейк Хоффман і Ентоні Керн, а також член комітету RNC Аризони Тайлер Боєр).

Спочатку повідомлялося, що розслідування генерального прокурора Аризони зосереджене в основному на фальшивих виборцях, але протягом останніх місяців стало зрозуміло, що воно було ширшим.

Прокурор Аризони – п’ятий прокурор, який висунув кримінальні звинувачення у зв’язку з розгалуженою спробою Трампа та його союзників вплинути на результати виборів 2020 року. Перед тим звинувачення висунули спеціальний прокурор Джек Сміт, прокуратури штатів Джорджія, Мічиган і Невада.

Елліс визнала себе винною у Джорджії та уникнула тюремного терміну, тоді як Медоуз, Джуліані й Істман не визнали себе винними.

Читайте також: Суд розпочне слухання у кримінальній справі Трампа через фінансові махінації – The Hill