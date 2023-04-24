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В Авдеевке остался всего один ребенок, его скрывают родители – глава МВА

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 23:04
В Авдеевке остался всего один ребенок, его скрывают родители – глава МВА - Фото
Авдеевка после обстрела оккупантами (Фото: Донецкая ОВА)

В Авдеевке остается один ребенок, родители скрывают его и не позволяют эвакуировать. Об этом в эфире Радио Свободы заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Не можем его найти, родители его прячут. Но ничего, найдем и вывезем", – сказал он.

По словам Барабаша, после сообщения о принудительной эвакуации около 40 семей с детьми выехали из Авдеевки сами, еще 10 семей пришлось искать.

Он рассказал, что "для того, чтобы не ехать в более безопасные места, не только Донецкой области, но и вообще Украины, люди прячут детей где угодно: у родственников, у знакомых, у не очень знакомых".

"Выдумывают что угодно. Что детей вывезли, что они у каких-то несуществующих родственников, которые непонятно, где живут, у которых нет телефонов. Такую ерунду иногда рассказывают, просто шпионские страсти", – сказал глава Авдеевской МВА.

По его словам, люди прибегают и к другим уловкам.

Они якобы соглашаются на эвакуацию, но выдвигают собственные условия: якобы "мы поедем, но дайте нам два дня", или "мы соберем вещи, заезжайте за нами завтра", говорит Барабаш.

"Когда полиция или "белые ангелы" заезжают, они уже поменяли локацию", – резюмировал он.

СПРАВКА. 7 марта 2023 Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий.

С тех пор обязательная эвакуация осуществляется в сопровождении одного из родителей или опекуна или другого законного представителя без взрослых детей эвакуировать не разрешено.

Часто в зонах боевых действий родители не разрешают вывозить детей в безопасные места, удерживая их.
  • 19 апреля 2023 года эксперты ОБСЕ прибыли в Украину для сбора данных о похищении украинских детей российскими оккупантами.

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Мілана Головань
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