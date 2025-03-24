В Австрии разоблачили дезинформаторов, распространявших фейки об Украине

Группа дискредитировала Украину в интернете, а также распространяла провокационные наклейки и граффити на улицах.

Полиция Австрии (Иллюстративное фото: FRANZ PLECHINGER/EPA)

Министерство внутренних дел Австрии в понедельник, 24 марта, заявило о разоблачении управляемой Россией кампании, направленной на распространение дезинформации об Украине. Об этом сообщает Associated Press.

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Группа распространяла фейки в интернете, а также оставляла на улицах наклейки и граффити с ультраправыми символами и националистическими заявлениями для дискредитации проукраинских активистов.

О существовании ячейки дезинформаторов стало известно после задержания в декабре 2024 года гражданки Болгарии, которую в Австрии обвинили в шпионаже в пользу России. Доказательства антиукраинской деятельности были найдены при анализе содержимого электронных устройств, изъятых из дома женщины.

МВД Австрии считает, что подозреваемая болгарка, чье имя не разглашается, сыграла значительную роль в создании группы дезинформаторов и действовала как контакт с российской разведкой. Сообщается, что женщина призналась, что работала в ячейке в 2022 году.

Как установило следствие, ячейка дезинформаторов была создана через несколько недель после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он начал широкомасштабную кампанию по дискредитации Украины в немецкоязычных странах, в частности, в Австрии.