В Австрії викрили дезінформаторів, що поширювали фейки про Україну

Група дискредитувала Україну в інтернеті, а також розповсюджувала провокаційні наліпки та графіті на вулицях

Поліція Австрії (Ілюстративне фото: FRANZ PLECHINGER/ EPA)

Міністерство внутрішніх справ Австрії у понеділок, 24 березня, заявило про викриття керованої Росією кампанії, спрямованої на поширення дезінформації про Україну. Про це повідомляє Associated Press.

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Група поширювала фейки в інтернеті, а також розповсюджувала по вулицях наклейки та графіті з ультраправими символами та націоналістичними заявами для дискредитації проукраїнських активістів.

Про існування осередку дезінформаторів стало відомо після затримання в грудні 2024 року громадянки Болгарії, яку в Австрії звинуватили в шпигунстві на користь Росії. Докази антиукраїнської діяльності було знайдено під час аналізу вмісту електронних пристроїв, вилучених з будинку жінки.

МВС Австрії вважає, що підозрювана болгарка, чиє ім’я не розголошується, відіграла значну роль у створені групи дезінформаторів та діяла як контакт із російською розвідкою. Повідомляється, що жінка зізналася, що працювала в осередку у 2022 році.

Як встановило слідство, осередок дезінформаторів був створений за кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він почав широкомасштабну кампанію з дискредитації України в німецькомовних країнах, зокрема в Австрії.