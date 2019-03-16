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16.03.2019, 19:43

В Азове поделились впечатлениями о визите Порошенко

В Азове поделились впечатлениями о визите Порошенко - Фото
Фото: president.gov.ua

Там сказали, что "морально поддерживают" все патриотические организации в тылу, которые выступают против госизменников

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В полку Нацгвардии Азов разъяснили позицию подразделения по акциям Нацдружин и Нацкорпуса против президента Петра Порошенко и поделились впечатлениями о его недавнем визите в расположение полка.

"Исполнители любых антигосударственных действий должны быть наказаны - это абсолютная истина, которой нет альтернативы. Исходя из этого, мы морально поддерживали и в дальнейшем будем поддерживать деятельность абсолютно всех патриотических организаций в тылу, выступающих против государственных изменников…" – говорится в заявлении пресс-службы Азова.

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Там отметили, что между бойцами полка и военнослужащими других подразделений ВСУ "не может существовать никаких политических разногласий, которые кое-кто пытался нарисовать". Очевидно, имеется в виду публичная негативная реакция отдельных военнослужащих ВСУ на последние акции Нацкорпуса и Нацдружин.

В Азове отметили, что термин "азовское движение" – "родной для всех бойцов полка Азов". Вернувшись с войны, бойцы полка "не перестают быть азовцами, если не изменили своей боевой семье", подчеркивается в заявлении.

Вместе с тем, в Азове отметили, что личный состав полка не участвует в "общественной деятельности наших собратьев и не может нести за нее ответственности".

По поводу визита Порошенко в расположение полка в Азове сказали, что "рупоры Главнокомандующего Порошенко скрасили наши невеселые окопные будни своими отчетами со встречи". Что именно имеется в виду, в Азове не пояснили.

Также там упрекнули президента, что ранее он никогда не вспоминал о полке, упомянув его впервые лишь несколько дней назад.

11 марта лидер Нацкорпуса, депутат Андрей Билецкий, заявил, что Порошенко якобы готовит физическое устранение лидеров "азовского движения" и роспуск полка Нацгвардии Азов.

14 марта Порошенко посетил передовые позиции украинской армии в Донецкой области и встретился с военнослужащими полка Азов.

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Теги: петр порошенко, Азов, нацкорпус
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