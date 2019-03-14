Конфликт с Нацкорпусом. Порошенко приехал в полк Азов: видео

Президент Петр Порошенко посетил передовые позиции украинской армии в Донецкой области и встретился с военнослужащими полка Азов. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Прежде всего я хочу поздравить вас с Днем добровольца. Сегодня страна отмечает этот праздник. Мы начали его в батальоне Кульчицкого и решили посетить зону ответственности батальонно-тактической группы от Светлодарской дуги к Зайцево", - сказал глава государства.

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Президент отметил, что очень ценит тех, кто прямо с Майдана пошел защищать страну и продолжает служить в украинской армии. «Я хочу поблагодарить за наше единство», - отметил президент.

"Сегодня в составе ВСУ 170000 добровольцев и их количество не уменьшается", - добавил Порошенко. Он попутно поблагодарил присутствующего на встрече Дмитрия Яроша.

О визите Порошенко к азовцам сообщила у себя в Facebook вице-спикер Ирина Геращенко. "Настоящий Азов сейчас на Светлодарке", - написала она.

9 марта 2019 года в Черкассах произошли столкновения представителей Нацкорпуса с полицией во время визита президента в город. Пострадали правоохранители, открыто уголовное дело за хулиганство. Глава МВД Арсен Аваков сказал, что "любому гневу есть разумные границы", а действия Нацкорпуса назвал недопустимыми.

В этот же день во время акции у здания Администрации президента в Киеве были ранены трое правоохранителей.

В результате суд отправил двоих членов Нацкорпуса под домашний арест.