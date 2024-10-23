В Беларуси назначили дату президентских выборов
В Беларуси назначена дата проведения президентских выборов на 26 января 2025 года. Об этом заявил глава Центрального избирательного комитета Республики Беларусь Игорь Карпенко, его слова приводит государственное информагентство БелТа.
"Проведение выборов в эту дату позволит рационально использовать технические, финансовые, информационные, человеческие ресурсы и завершит процесс формирования всех органов власти на основании обновленного конституционного законодательства", – подчеркнул чиновник.
Он также добавил, что "в связи с измененным законодательством" из-за так называемого "референдума 27 февраля 2022 года" уже сформирован парламент и местные власти.
"В связи с этим проведение выборов является логическим завершением формирования всех институтов власти на основании обновленного конституционного законодательства и, безусловно, будет способствовать дальнейшему укреплению народовластия в стране", – сказал чиновник и добавил, что ЦИК завершила подготовку к "народному голосованию".
- Во время последних президентских выборов в Беларуси прошли самые массовые протесты в стране. Часть протестующих до сих пор содержат в тюрьмах.
- Ряд стран мира, в том числе Украина, не признали результаты голосований.