У Білорусі призначили дату президентських виборів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. (Фото: EPA)

У Білорусі призначили дату проведення президентських виборів на 26 січня 2025 року. Про це заявив глава Центрального виборчого комітету Республіки Білорусь Ігор Карпенко, його слова наводить державне інформагентство БелТа.

"Проведення виборів у цю дату дозволить раціонально використовувати технічні, фінансові, інформаційні, людські ресурси та завершить процес формування всіх органів влади на підставі оновленого конституційного законодавства", – наголосив урядовець.

Він також додав, що "у зв'язку зі зміненим законодавством", через так званий "референдум 27 лютого 2022 року" вже сформовано парламент та місцеву владу.

"У зв'язку з цим проведення виборів є логічним завершенням формування всіх інститутів влади на підставі оновленого конституційного законодавства і, безперечно, сприятиме подальшому зміцненню народовладдя в країні", – сказав чиновник та додав, що ЦВК завершила підготовку до "народного голосування".