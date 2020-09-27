В Минске десятки тысяч человек вышли на протест, по стране около 100 задержанных: видео

Сегодня, 27 сентября, в Минске, несмотря на насилие силовиков, на демонстрацию вышли несколько десятков тысяч человек. Протесты проходят по всех стране, сообщается почти о сотне задержанных. Текстовые трансляции происходящего ведут независимые беларуские СМИ, такие как TUT.BY, Радыё Свабода, Весна.

Еженедельный марш протеста на этот раз назвали "Народная инаугурация настоящего президента".

В столице колонна демонстрантов двигалась по проспекту Независимости, заняв почти всю проезжую часть. Практически весь Минск заблокирован силовиками, неизвестные в балаклавах и ОМОН задерживали людей у стелы "Минск – город-герой", возле отеля "Юбилейный", на пересечении улиц Городской вал и Немига, на перекрестке проспекта Машерова и улицы Тимирязева. Силовики применяют спецсредства (предупредительные выстрелы, перцовый газ, светошумовые гранаты).

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