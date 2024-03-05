В Белгородской области горит нефтебаза. Ее атаковали беспилотники ГУР – фото

Фото: соцсети

В Белгородской области в селе Долгое горит нефтебаза, губернатор Вячеслав Гладков заявил о взрывах, после которых произошел пожар. Собеседник LIGA.net в Силах обороны заявил об операции ГУР, цели поражены.

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Минобороны страны-агрессора утром писало, что над Белгородской областью зафиксировано три "вражеских БПЛА".

По словам Гладкова, пострадавших нет.

Российский Telegram-канал со связями с силовиками опубликовал фото и отметил, что подтверждено горение двух резервуаров. На место отправлены пожарные.

"Цели поражены", – констатировал собеседник.

Фото: соцсети

В то же время в Курской области местные слышали взрывы.

Губернатор Роман Старовойт обвинил ВСУ в обстреле железнодорожной станции Глушково, всего, по его словам, было девять прилетов.

На станции повреждены линии электропередачи. Без света сама станция и село Кульбаки.

18 января 2024 года под удар беспилотников попал Петербургский нефтяной терминал. Это самая северная и самая отдаленная точка, куда долетали украинские дроны.

19 января беспилотники атаковали нефтебазу под Брянском.

Также в ночь на 25 января БпЛА ударили по нефтебазе в Туапсе, это была спецоперация Службы безопасности Украины.

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